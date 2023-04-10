''Очень раздражает'': чемпион мира пожаловался на ситуацию из-за Усика

Временный чемпион по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джо Джойс (15-0, 14 КО) выразил недоумение из-за того, что следующим соперником украинца Александра Усика (20-0, 13 КО) должен стать Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО). Британец отметил, что нанес своему соотечественнику единственное поражение в карьере, но оказался лишь третьим в списке обязательных претендентов на титулы нашего соотечественника.

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Об этом Джойс заявил в интервью британскому изданию Sky Sports. 30-летний уроженец Лондона считает несправедливым такое развитие событий, ведь кроме Дюбуа он оказался за спиной хорвата Филипа Хрговича (15-0, 12 КО), который претендует на пояс Усика по версии Международной федерации бокса (IBF).

"Это раздражает. Очень раздражает, что Дюбуа впереди в очереди, а также Хргович. Это вне моего влияния и это прискорбно. Но Дюбуа повезло, что он потерпел сокрушительное поражение от меня, а затем опередил меня в списке претендентов на чемпионский пояс. Только в боксе такое может случиться. На самом деле меня ничто не удивляет. Я просто терпелив, и жду своего шанса. Если я просто продолжу побеждать, то получу бой за титул чемпиона мира. Я бы хотел сразиться с Фьюри, Усиком, Джошуа. Возможно Уайлдер последний в этом списке!" – сказал Джойс.

Напомним, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Усика и Дюбуа до 2 мая подписать контракт на поединок. В случае победы украинец может в ноябре или декабре подраться с Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Промоутер украинца Александр Красюк сделал неожиданное заявление о Фьюри. Сам наш чемпион заявил о том, что его поединок против британца точно состоится.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик опубликовал фото в рясе и оставил короткое сообщение в Instagram.

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