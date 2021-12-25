Обсуждался отказ от реванша: у Джошуа окончательно закрыли вопрос с Усиком

Промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) Эдди Хирн заявил, что вариант с временным отказом от реванша с чемпионом IBF, WBO, WBA в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) больше не рассматривается. По словам Хирна идея с тем, чтобы уступить возможность Усику подраться за пояс WBC c Фьюри, сейчас выглядит очень маловероятной.

Хирн признался, что Джошуа изначально даже не хотел поднимать эту тему.

"Мы идем к тому, чего он хочет, а именно матч-реванш с Александром Усиком", – цитирует Хирна tribuna.com со ссылкой на Youtube-канал iFL TV.

Промоутер считает, что наиболее реалистичным сценарием будет проведения боя в апреле 2022 года в Великобритании.

"Джошуа – из тех, кто проводит поединки дважды в год, и иногда нам кажется, что было бы неплохо драться три раза в год. У нас есть предложения со всего мира, но я думаю, что лучший вариант – Соединенное Королевство. Мы должны поговорить с Александром Красюком, думаю это случится после Рождества. Пора начинать переговоры, которые продвинут это дело вперед", – добавил Хирн.

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Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри в одном из своих интервью заявил, что хотел бы в следующем бою побиться с Усиком.

25 сентября в Лондоне Усик сразился с Энтони Джошуа. Поединок завершился победой нашего соотечественника по очкам.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Позже Фьюри назвал неожиданный "стопроцентный" рецепт победы Джошуа над Усиком в реванше.

27 октября Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера и рассказал, что сделал не так в первом бою с украинцем.

Позже известный американский промоутер Фрэнк Уоррен признался, что он располагает информацией, что именно говорил Анатолий Ломаченко во время боя Усика и Джошуа.

Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) в 11-м раунде в их третьей встрече.

7 декабря Всемирный боксерский совет (WBC) издал приказ о начале открытых переговоров для боя за титул чемпиона в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и обязательным претендентом Диллианом Уайтом.