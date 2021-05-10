Новости спорта 9 мая: Кличко высказался о возвращении в бокс
Украинский футболист Руслан Малиновский отметился очередным голом в чемпионате Италии, а Владимир Кличко высказался о возвращении на ринг.
Кроме того, появились фото Сергея Реброва и Ани Лорак во время их романа в начале 2000-х.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 9 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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