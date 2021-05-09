Ахметов впервые прокомментировал приход Луческу в "Динамо"

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов, впервые комментируя приход Мирчи Луческу в "Динамо", отметил, что это его выбор.

По словам владельца "оранжево-черных" ,у него нет пожизненного контракта с румыном, который запрещал бы ему подписывать договор с каким-либо другим клубом.

"Это его выбор. Это его право. Контракт у него закончился? Закончился. Мы ему новый контракт не предложили? Не предложили. Он готов был оставаться? Готов. Мы выбрали немножко другой путь. Сказать, что этот путь неправильный, и я тогда принял неправильное решение... менеджеры или кто-то меня сбил с толку? Это абсолютно не так. Мы приняли решение, пригласили Паулу Фонсеку и выиграли с большим большим отрывом три чемпионства подряд. И с Каштру четвертое выиграли и до полуфинала Лиги Европы дошли и продемонстрировали красивейший футбол. Мирча заслуживает того, чтобы продолжать свою карьеру. Желаю, чтобы у него все было хорошо, а у нас еще лучше", – заявил Ахметов в эфире "Великого футбола".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Суркиса призналась, как на самом деле ее отец относится к Ахметову.

Кроме того президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что его коллега из "Шахтера" первым поздравил его с завоеванием командой "золота" Премьер-лиги нынешнего сезона.