Малиновский забил великолепный дальний гол в Италии

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился великолепным голом в гостевом матче 35-го тура чемпионата Италии против "Пармы".

27-летний футболист сборной Украины вышел в стартовом составе и на 12-й минуте открыл счет. Руслан подобрал мяч на границе со штрафной, сделал несколько шагов и мощным выстрелом в шестерку не оставил шансов голкиперу.

Для Руслана это стало восьмым результативным действием подряд в Серии А. На счету Малиновского 7 голов (1 с пенальти) и 10 голевых передач в 33 поединках текущего сезона.

На момент публикации новости счет 1:0. Идет второй тайм.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля Малиновский попал в символические сборные 33-го тура итальянской Серии А по версиям двух статистических порталов.