В чемпионате Малайзии футболист забил "рукой Бога", повторив легендарный гол Марадоны. Видео

Малазийский полузащитник ФК "Куала-Лумпур" Шукор Адан в поединке чемпионата страны против "УиТМ" забил гол рукой, повторив один в один удар легендарного Диего Марадоны на чемпионате мира 1986 года.

При счете 0:1 в добавленное арбитром время хозяева получили права на последний штрафной. После подачи Адан выпрыгнул выше защитников и по волейбольному послал мяч в сетку. Несмотря на все претензии соперников, арбитр не заметил нарушения. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Как сообщал OBOZREVATEL в матче Аргентина - Англия Марадона на 51-й минуте встречи после срезки защитника аргентинец рукой переправил мяч в сетку, чего не заметили арбитры. После матча Марадона заявил, что это была "рука бога".

Отметим, что накануне голкипер южнокорейского "Каннына" Чол Хо Ким отметился фантастическим голом ударом от ворот до ворот в матче третьего дивизиона чемпионата страны против "Чхонджу".