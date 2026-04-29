ОАЭ покидают ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Страна, входившая в картель почти шесть десятилетий и обеспечивающая 12% его добычи, приняла суверенное решение выйти на рынок без ограничений и на собственных условиях.

Это важная новость — и не только для нефтяного рынка.

ОПЕК+ давно превратился в инструмент, который выгоден России. Высокие цены — источник военных доходов Москвы. Квоты на добычу — рычаг давления на союзников и конкурентов.

ОАЭ, в свою очередь, годами испытывали напряжение внутри картеля: страна располагала производственными мощностями в 4,8 миллиона баррелей в сутки, но была вынуждена держаться в рамках квот, оставляя 1,2 миллиона баррелей нетронутыми.

Теперь этого ограничения нет. ОАЭ намерены нарастить добычу до 5 миллионов баррелей в сутки к 2027 году. Дополнительные объёмы на рынке означают, что цены пойдут вниз — а в руках тех, кто привык использовать нефть как оружие, останется меньше рычагов для шантажа.

Война с Ираном ускорила переосмысление эмиратами своей роли в регионе. Страна, которую Иран обстреливал ракетами и которая готова присоединиться к операции по открытию Ормузского пролива, больше не видит смысла сидеть в одном картеле с союзниками Тегерана и "неопределившимися". Это последовательная и правильная позиция.