Усик вызвал насмешки в сети, показав свое новое фото

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) произвел фурор в Twitter, сфотографировав свой новый образ.

На снимке крымчанин подстрижен под "бокс". Аккуратные усы дополняют лук спортсмена.

В комментариях фанаты не смогли сдержать эмоций, сравнивая боксера с всемозможными медийными персонажами.

"Он берет пример с лучших", – написал пользователь с ником Tim Parry, добавив снимок британского комика Пола Чаки.

Кроме того юзеры сравнивают Усика с "Чоппером" Ридом" (австралийским преступником), немецким порноактером и дальнобойщиком из небраски.

Некоторые увидели в Александре сходство с Джимом Кэрри из фильма "Я, снова я и Ирэн".

"Эта картинка кричит: "Мне запрещено находиться вблизи школы, церкви или детской площадки. Если увидите меня, немедленно позвоните в службу 999", – стебутся интернет-комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Усик поразил своих подписчиков, выложив видео с одной из своих тренировок.