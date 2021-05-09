Усик вызвал насмешки в сети, показав свое новое фото

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Александр Усик

Непобедимый украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) произвел фурор в Twitter, сфотографировав свой новый образ.

На снимке крымчанин подстрижен под "бокс". Аккуратные усы дополняют лук спортсмена.

Александр Усик

В комментариях фанаты не смогли сдержать эмоций, сравнивая боксера с всемозможными медийными персонажами.

"Он берет пример с лучших", – написал пользователь с ником Tim Parry, добавив снимок британского комика Пола Чаки.

Tim Parry сравнил Усика с британским комиком
Пол Чаки

Кроме того юзеры сравнивают Усика с "Чоппером" Ридом" (австралийским преступником), немецким порноактером и дальнобойщиком из небраски.

Усика сравнили с Ридом
Чоппер Рид
Усика сравнивают с дальнобойщиком из Небраски
Усика сравнивают с немецким порноактером

Некоторые увидели в Александре сходство с Джимом Кэрри из фильма "Я, снова я и Ирэн".

"Новый фильм с Усиком"
Джим Кэрри в фильме "Я, снова я и Ирэн"

"Эта картинка кричит: "Мне запрещено находиться вблизи школы, церкви или детской площадки. Если увидите меня, немедленно позвоните в службу 999", – стебутся интернет-комментаторы.

"Эта картинка кричит: "Мне запрещено находиться вблизи школы"

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Усик поразил своих подписчиков, выложив видео с одной из своих тренировок.

Александр Усик