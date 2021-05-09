Владимир Кличко высказался о возвращении в бокс, назвав основную причину

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) признался, что размышляет о возвращении в бокс.

По словам легендарного украинца, он хочет побить достижение великого американского боксера, который вернулся в ринг в 45 лет и завоевал титул чемпиона мира.

"Моя мотивация остается прежней. Я уже говорил, что меня привлекает рекорд Джорджа Формана. Именно об этом я думаю последние четыре года", – сказал Кличко в интервью Meta-ratings.com.ua.

Кличко поддерживает форму, тренируясь на олимпийской базе в Конча-Заспе. Владимир в марте отпраздновал 45 лет. Форман стал чемпионом мира в возрасте 45 лет и 299 дней.

Напомним, что Кличко-младший является олимпийским чемпионом 1996 года. Завоевав "золото" на ОИ в Атланте, он сразу же перешел в профессионалы. В дебютном поединке, который состоялся 16 декабря 1996 года в Гамбурге, наш соотечественник нокаутировал мексиканца Фабиана Мезу.

Всего на счету Владимира 69 поединков и 64 победы, 53 из которых были добыты досрочно. В разное время украинец владел титулами WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015).

Как сообщал OBOZREVATEL, свой последний бой в профессиональной карьере Владимир провел против британца Энтони Джошуа в 2017 году.

Кличко завершил карьеру в августе 2017-го в 41 год. В декабре 2020 года включен в Международный зал боксерской славы.