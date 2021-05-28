Новости спорта 27 мая: появились новые данные о бое Усик – Джошуа

Сборная Украины по футболу понесла две серьезные потери перед Евро-2020, а американец Теофимо Лопес в очередной раз едко высказался о Василии Ломаченко.

Кроме того, появились новые данные относительно организации боя Усик – Джошуа.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 27 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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