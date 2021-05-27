Ломаченко хотел покончить с собой, – Лопес

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что его бывший соперник Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) с большим трудом справился с психологической ямой, в которую попал после поражения. По информации американца, в какой то момент Ломаченко хотел свести счеты с жизнью, не выдержав депрессивных эмоций.

Эту новость Лопес озвучил, комментируя слова Василия о том, что их поединок должен был закончиться не убедительной победой американца единогласным решением судей, а вничью.

"Извините, но я разоблачу Ломаченко по этому поводу. Лома, я слышал, что ты хотел сдаться и завершить карьеру после этого поражения, как ты глубоко ушел в себя, хотел остановиться и пережил глубокую депрессию. Его команда сказала ему, чтобы он говорил о ничьей, поскольку они не хотят, чтобы Ломаченко испытывал такое психологическое падение. Я даже слышал, что на определенном этапе он хотел покончить с собой", – сказал Теофимо в интервью ютуб-каналу Helen Yee Sports, перевод которого приводит fightnews.info.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая Лопес высмеял Ломаченко и пообещал нокаутировать его в реванше

Напомним, поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Ломаченко и Лопесом состоялся в октябре минувшего года и завершился победой американца единогласным решением судей.

Недавно Василий Ломаченко поднял в США флаг родного города и нарвался на ссору с американцами.

Свой следующий бой Василий проведет против японца Масайоши Накатани (19-1, 13 КО). Возвращение нашего экс-чемпиона в трех весовых категориях на ринг запланировано на 26 июня, а букмекеры уже опубликовали ставки на поединок.