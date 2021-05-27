Российскую чемпионку мира, с которой нарушил закон Путин, не взяли на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не выступит на Играх-2022. Об этом объявил президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков, в то время как сама 19-летняя фигуристка никаких заявлений не делала.

Горшков безапелляционно ответил на вопрос издания РБК о том, увидят ли фанаты Алины ее на ближайшей Олимпиаде.

"Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у нее все будет получаться", – однозначно отметил глава ФФКР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле знаменитая украинская фигуристка Оксана Баюл обвинила Загитову в плагиате. Оксана заявила, что российская чемпионка позаимствовала ее идею насчет костюма. Красный наряд принес Алине в 2018 году "золото" Олимпийский игр в Пхенчхане.