Российскую чемпионку мира, с которой нарушил закон Путин, не взяли на Олимпиаду
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова не выступит на Играх-2022. Об этом объявил президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков, в то время как сама 19-летняя фигуристка никаких заявлений не делала.
Горшков безапелляционно ответил на вопрос издания РБК о том, увидят ли фанаты Алины ее на ближайшей Олимпиаде.
"Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у нее все будет получаться", – однозначно отметил глава ФФКР.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российская фигуристка Алина Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018, а также чемпионкой мира-2018
В 2018 году несовершеннолетняя Загитова приняла участие в митинге в поддержку Владимира Путина, что являлось нарушением закона
Российские болельщики с гневом восприняли такой поступок спортсменки
Спустя год Загитова была вынуждена удалить фото с "Прямой линии" Владимира Путина, в студии которой она побывала
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле знаменитая украинская фигуристка Оксана Баюл обвинила Загитову в плагиате. Оксана заявила, что российская чемпионка позаимствовала ее идею насчет костюма. Красный наряд принес Алине в 2018 году "золото" Олимпийский игр в Пхенчхане.