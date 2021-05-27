Усик – Джошуа: промоутер раскрыл оптимальную дату и место боя

Промоутер украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк заявил, что наиболее оптимальной датой поединка его клиента против Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) является 28 августа. Также бой может состояться в начале сентября.

Что касается места, то сейчас обе стороны рассматривают лондонский стадион "Уэмбли" как рабочий вариант. Несмотря на это, противостояние может пройти и в другой стране. Все будет зависеть от экономической выгоды при тех или иных обстоятельствах.

"На конец августа, начало сентября. 28 августа – дата, которая звучала, она наиболее оптимальна для всех. Каждый из нас ориентируется именно на нее, как на дату плановую. Как будет в реальности – еще будем согласовывать, но ориентируемся на нее. Стадион "Уэмбли" – рабочая локация. На самом деле, бой может пройти в любой другой стране. После подписания контракта мы займемся согласовательными моментами. То есть, мы будем предлагать бой на рынок. Возможно, поступит предложение из других стран более экономически целесообразное, нежели бой на "Уэмбли", потому что мы понимаем калькуляцию, как это будет выглядеть. И если будут желающие провести такой поединок, то все стороны с удовольствием это сделают", – цитирует слова Красюка издание XSPORT.

Напомним, что Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, которым владеет Джошуа, однако британец хотел проигнорировать статус украинца и провести бой за титул абсолютного чемпиона мира против Тайсона Фьюри.

Цыганский король уже даже анонсировал их противостояние, но арбитражный суд обязал его провести третий бой против Деонтея Уайлдера.

Как сообщал OBOZREVATEL, после этого Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала чемпионский поединок Усика и Джошуа. Красюк оценил вероятность подписания контракта на это противостояние.