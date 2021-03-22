Новости спорта 21 марта: нокаут от Беринчика, сенсационное поражение "Шахтера"

Александр Чеканов Бокс 09:11, 22.03.2021 Обновлено: 09:19, 22.03.2021

Украинский боксер Денис Беринчик защитил свой чемпионский пояс, а киевское "Динамо" увеличило отрыв от донецкого "Шахтера" в УПЛ.

Кроме того, Василия Ломаченко уличили во лжи.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 21 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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