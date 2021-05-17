Новости спорта 16 мая: Фьюри объявил о бое с Джошуа, украинец выиграл бой в первом раунде
Украинский боксер Виктор Выхрист нокаутировал соперника в первом же раунде, а Тайсон Фьюри объявил о бое с Энтони Джошуа.
Кроме того, Денис Беренчик рассказал, как попал в перестрелку.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 16 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Фьюри официально объявил о бое с Джошуа, оставив Усика ни с чем
Непобедимый украинский супертяж выиграл бой нокаутом в первом раунде. Видео
Украинский супертяжеловес нокаутировал соперника на первой минуте боя. Видео
Беринчик рассказал подробности перестрелки, в которую попал
Тайсона Фьюри атаковали раздетые фанатки и обмазали его маслом. Фото
Беларусь из-за Лукашенко лишили Кубка мира по биатлону
Футболисты сборной Украины выдали феноменальный матч в Бельгии. Видео