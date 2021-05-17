Новости спорта 16 мая: Фьюри объявил о бое с Джошуа, украинец выиграл бой в первом раунде

Украинский боксер Виктор Выхрист нокаутировал соперника в первом же раунде, а Тайсон Фьюри объявил о бое с Энтони Джошуа.

Кроме того, Денис Беренчик рассказал, как попал в перестрелку.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 16 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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