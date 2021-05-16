Футболисты сборной Украины выдали феноменальный матч в Бельгии. Видео

Украинские футболисты "Гента" Роман Безус и Роман Яремчук стали авторами победы своего клуба в 4-м туре плей-офф чемпионата Бельгии. Безус оформил дубль, а Яремчук отдал голевую передачу.

Уже на 20-й минуте Яремчук идеальным пассом вывел Безуса на оперативное пространство. 30-летний полузащитник убежал от троих соперников и элегантно перекинул голкипера.

Спустя 46 минут Роман забил второй гол. Украинский хавбек поборолся в штрафной и забрав отскок, отправил мяч в ворота.

Эти успешные действия позволили Безусу набрать 9 очков (5+4) по системе "гол+пас" в текущем чемпионате. У Яремчука – 26 очков (19+7)

Остенде – Гент 0:4 (0:2, 0:2)

Голы: 0:1 – 20 Безус, 0:2 – 43 Кастро-Монтес, 0:3 – 58, автогол Вандендриссхе, 0:4 – 66 Безус.

Остенде – Юбер, Хендри, Йекель, Теате, Вандендриссхе, Юльсагер (Бецнер, 70), Ндика (Кастро, 36), Д`Арпино (Квасина, 46), Бонен, Сакала (Гуйе, 70), Д’Хасе (Батай, 70).

Гент – Болат, Нгаде-Нгаджуи, Годо, Ханче-Ольсен, Кастро-Монтес (Джордж, 78), Оджиджа-Офоэ (Маррех, 73), Кумс (Дорш, 65), Безус (де Брейн, 73), Самуаз, Маледе (Тиссаудали, 65), Яремчук.

Предупреждение: Ханче-Ольсен (89).

Удаление: Юбер (34).

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая Роман Яремчук отметился великолепным ударом в матче 1-го тура плей-офф чемпионата Бельгии против "Мехелена".