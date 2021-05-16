Украинский супертяжеловес нокаутировал соперника на первой минуте боя. Видео

Украинский боксер Любомир Пинчук (13-2-1, 8 КО) победно дебютировал в супертяжелом дивизионе. В Питтсбурге (США, штат Пенсильвания) 24-летний львовянин легко расправился с местным бойцом Эндрю Саттерфилдом (5-5, 3 КО).

4-раундовый бой завершился на 1-й минуте. Пинчук смог донести убийственный правый боковой, который едва не выбросил американца за пределы ринга.

Как сообщал OBOZREVATEL, в послужном списке Пинчука титул чемпиона штата Пенсильвания, который он добыл, победив опытного американского боксера Гаррета Уиолсона. 8-раундовый поединок состоялся на Printscape Arena в Саутпойнте и прошел всю дистанцию.

До этого у Любомира украли победу в поединке за титул чемпиона США по версии Всемирного боксерского совета.