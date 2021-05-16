Беринчик рассказал подробности перестрелки, в которую попал

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик (15-0, 9 КО) рассказал, что 2 мая случайно попал в разборки. Инцидент случился в киевском районе ДВРЗ, где проживает спортсмен.

По его словам, он появился уже в конце, когда пришел на помощь разнимать "этих всех невменяемых лиц". Денис признался, что из них были половина была если не несовершеннолетние, то молодые парни 19-20 лет.

"Это все было возле гаражного кооператива, неподалеку там есть общежитие. Я так понимаю, что парень с зависимостью выхватил ствол, не знал, что делать, и начал гасить всех направо и налево. Потом, когда мне позвонили пацаны, говорят: "Денис помоги, приди хотя бы разними". Я пришел и паренек бросил все на свете, все свое и убежал", – сказал Денис в эфире Youtube-канала Зе Интервьюер.

Приехала полиция, скорая и забрали парня.

"У одного перелом бедра. У двоих сквозные ранения по колену и по бедру. Парня того не нашли, не знаю, что там правоохранительные органы делают. Заявление написали, но непонятно что и как. Тут всегда происходит жесть жестянская. Думаю, надо себе район поменять, мне скучно живется", – признался Беринчик.

Денис отметил, что его позвали, как человека, который может разъяснить ситуацию "либо дать леща".

"Все живы, но собираем на операцию, уже купили парнишке пластину за 20 тысяч. Собираем ему бедро. Будет еще выступать", – сказал Беринчик.

Напомним, что в 2015 году в Одессе во время ночной стрельбы в еврейской больнице погиб известный украинский боксер Сергей Лащенко. Получив ранение, Лащенко с друзьями добрался до ближайшей больницы, но там был настигнут убийцами и расстрелян из травматического пистолета (одна пуля попала ему в шею и перебила сонную артерию).

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик эффектно защитил свой титул. Бой против чилийца Хосе Санчес (18-2, 7 КО) завершился досрочно.