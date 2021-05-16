Тайсона Фьюри атаковали раздетые фанатки и обмазали его маслом. Фото

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Тайсон Фьюри

Британский боксер Тайсон Фьюри получил большую порцию женского внимание на пляже в Майами, где отдыхал от тренировок со своим младшим братом Томми.

Тайсон Фьюри в Майами

Несколько фанаток узнали чемпиона WBC в супертяжелом весе и окружили его, пытаясь всячески привлечь внимание.

Фьюри не остался незамеченным в Майами

Спустя некоторое время одна из поклонниц предложила намазать Цыганского короля маслом для загара.

Фанатка обмазала маслом боксера
Тайсон Фьюри не скрывал удовольствия
Девушка никого не стеснялась
Спортсмену явно понравился процесс

Остальные американки крутились рядом со спортсменом, пытаясь получить знаки внимание и сделать селфи.

Тайсон Фьюри

В это время жена Тайсона Пэрис осталась дома в Англии. У пары пятеро детей и вскоре должен родиться шестой.

Тайсон с женой и детьми

В интервью The Sun Фьюри раскритиковал снимки, и заявил, что его отношения с женой "как никогда крепки":

"Папарацци сделали тысячу фотографий на пляже, но на них изображены только девушки, ха-ха"

Фьюри с поклонницей
Тайсон и Томми Фьюри

Томми, который оставил свою подругу в Манчестере, сумел избежать внимания восхищенных поклонниц и спокойно наблюдал, как за братом бегает стайка американок.

Братья Фьюри продолжают свои тренировки в Майами после того, как вернулись из Техаса, где смотрели за боем Билли Джо Сондерс - Канело Альварес.

СШАМайамиТайсон Фьюри