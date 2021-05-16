Тайсона Фьюри атаковали раздетые фанатки и обмазали его маслом. Фото

Британский боксер Тайсон Фьюри получил большую порцию женского внимание на пляже в Майами, где отдыхал от тренировок со своим младшим братом Томми.

Несколько фанаток узнали чемпиона WBC в супертяжелом весе и окружили его, пытаясь всячески привлечь внимание.

Спустя некоторое время одна из поклонниц предложила намазать Цыганского короля маслом для загара.

Остальные американки крутились рядом со спортсменом, пытаясь получить знаки внимание и сделать селфи.

В это время жена Тайсона Пэрис осталась дома в Англии. У пары пятеро детей и вскоре должен родиться шестой.

В интервью The Sun Фьюри раскритиковал снимки, и заявил, что его отношения с женой "как никогда крепки":

"Папарацци сделали тысячу фотографий на пляже, но на них изображены только девушки, ха-ха"

Томми, который оставил свою подругу в Манчестере, сумел избежать внимания восхищенных поклонниц и спокойно наблюдал, как за братом бегает стайка американок.

Братья Фьюри продолжают свои тренировки в Майами после того, как вернулись из Техаса, где смотрели за боем Билли Джо Сондерс - Канело Альварес.