Непобедимый украинский супертяж выиграл бой нокаутом в первом раунде. Видео

Непобедимый украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (7-0, 5 КО) добыл скоростную победу над возрастным поляком Яцеком Пятекой (11-2, 9 КО).

10-раундовый поединок на арене Box Gym, в Кельне (Германия) завершился, едва успев начаться.

28-летний Выхрист на 1-й минуте организовал серию мощных прямых ударов, после которой 48-летний ветеран упал на канвас.

Как сообщал OBOZREVATEL, свою предыдущую победу уроженец Светловодска добыл 13 марта, единогласным решением судей (80:72) одолев венесуэльца Вильмера Васкеса.

До этого, украинец 27 ноября 2020 года досрочно победил поляка Камила Соколовского (10-20-2, 4 КО). 6-раундовый поединок на вечере бокса в Нанте, Франция, также завершился единогласным решением судей – 60-53, 60-53, 60-53.

31 октября Выхрист удосрочил немца Якупа Саглама (43-7, 39 КО), а 20 сентября Виктор нокаутировал лучшего боксера Испании Габриэля Энгуему (10-9, 6 КО) на вечере бокса Top Boxing Generation, который состоялся в Днепре.