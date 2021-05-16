Беларусь из-за Лукашенко лишили Кубка мира по биатлону

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовал обновленный календарь на сезон 2021/2022, главным изменением которого стал перенос этапа Кубка мира (3-6 марта 2022 года) из Раубичей, (Беларусь) в Контиолахти (Финляндия).

Как сообщает пресс-служба IBU, решение о переносе было принято "в свете текущей ситуации в Беларуси, которая может вызвать сложности в работе организационных комитетов, федераций и сборных". В результате этого изменения стартовый этап сезона 27-28 ноября 2021 года переносится в Остерсунд. Там же в Швеции пройдет и второй этап.

Окончательное расписание на сезон 2021/2022 выглядит следующим образом:

Политический кризис в Беларуси начался после того, как 9 августа 2020 года стали известны предварительные результаты президентских выборов. На них якобы выиграл Александр Лукашенко с 80% голосов. Люди вышли на улицы, обвинив власть в фальсификации результатов и требуя повторного голосования.

После этого в стране начались массовые задержания. Силовики использовали жесткие методы разгона митингующих. Протесты в Беларуси продолжаются до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января Международная федерация хоккея (IIHF) отобрала у Минска право на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, который должен пройти с 21 мая по 6 июня.