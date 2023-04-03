''Неуверенный, с большими страхами'': Усик даль характеристику Фьюри

Британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) испытывает много комплексов, которые тянутся в его жизни еще с детских годов. Такой вывод можно сделать из его автобиографической книги "Под маской", которая вышла в 14 ноября 2019 года.

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Об этом в интервью YouTube-каналу "Киевский торт" заявил украинец Александр Усик (20-0, 13 КО). Он отметил, что с большим интересом читал книгу соперника, с которым должен был подраться 29 апреля, во время своей подготовку к поединку.

"Я во время тренировочного лагеря читал его книгу. Я увидел, что это большой человек с очень большими страхами внутри себя. Это очень неуверенный человек, который хочет поддержки. И это у него идет еще с детства. Мне даже некоторые моменты пришлось перечитывать. Казалось, что есть какие-то вырванные страницы. Но это интересная книга. Там есть много вещей, на которые стоит обратить внимание. Нужно поблагодарить Тайсона Фьюри за то, что он выпустил эту книгу", – сказал Усик.

Ранее промоутер Усика Александр Красюк сделал неожиданное заявление о Тайсоне Фьюри. Сам наш чемпион заявил о том, что его поединок против британца точно состоится.

Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум рассказал, сколько бы заработал Александр Усик за бой 29 апреля. Наш соотечественник после новостей о срыве боя с Тайсоном решил покинуть свой тренировочный лагерь и вернулся в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила Александру Усика официального соперника после срыва боя с Тайсоном Фьюри.

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