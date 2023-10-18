'Не могу пить пиво столько, сколько хочу': Усик вызвал смех признанием о своем пристрастии

Объединенный чемпион мира супертяжелого веса Александр Усиком признался в том, что постоянно себя ограничивает во многих вещах, тренируя свое упорство. Боксер отметил, что очень любит пиво, но вынужден себя сдерживать в употреблении напитка из-за целей в жизни и карьере.

Об этом Усик заявил во время выступления на Киевском международном экономическом форуме КМЭФ-2023, который состоялся в столице 12 октября. Признание Александра и реплика другого спикера о том, что тот может не ограничивать себя в употреблении пива, вызвали смех в зале.

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Я иногда себя ограничиваю, потому что знаю, что жизнь может меня напрячь. Упорство – это то, что заставляет нас ограничивать себя в том, что мы хотели бы делать. Например: я очень люблю пиво. Но я не могу пить пиво столько, сколько хочу. Или если мне нужно подняться на пятый этаж, я подумаю – воспользуюсь я лифтом или поднимусь по ступенькам. Иногда я иду пешком. Я себе говорю типа "Саша, напрягай себя". Все зависит исключительно от тебя. Нам нужно следить за собой", – сказал Усик.

Ранее боксер рассказал о том, почему решил перейти на украинский язык после полномасштабного вторжения России в нашу страну 24 февраля минувшего года. Также во время КМЭФ-2023 Александр откровенно высказался о своем поединке против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Как сообщал OBOZ.UA, Всемирная боксерская организация (WBO) отреагировала на организацию боя Александра Усика и Тайсона Фьюри, назвав претендента на титулы победителя. А бывший чемпион мир Энди Руис назвал главную проблему британского соперника украинца.

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