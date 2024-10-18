'Не люблю. Говорят, что я ему завидую': российский чемпион и любимец Кадырова высказался об Усике

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21-0, 20 КО) не видит для себя возможности проведения боя с Александром Усиком (22-0, 14 КО). 39-летний дагестанец, который позорно прячется на ринге под флагом Канады, отметил, что не собирается подниматься в другой дивизион.

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Об этом Бетербиев заявил во время пресс-конференции в Уфе, пишет портал mma.metaratings.ru. Россиянин отметился странными рассуждениями о том, что его обвиняют в зависти к Усику, а также похвалил украинца за его феноменальные успехи в тяжелой и супертяжелой весовой категориях, где Александр собрал все пояса.

"Я эту тему вообще не люблю, потом все говорят, что я ему завидую. Он молодец, свою работу сделал. Сейчас я скажу, что, конечно, хотел бы с ним боксировать, и начнут говорить, что я маленький, лезу на такого крутого боксера. Не люблю я эти разговоры. Скорее всего, я никогда не перейду в тяжелый вес. Я люблю быть легким, не люблю быть тяжелым", – сказал Бетербиев, который восхваляет главу Чечни Рамзана Кадырова.

При этом накануне он выразил готовность подраться против Усика. Отметим, что боксеры встречались несколько раз на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров.

Как сообщал OBOZ.UA, Рамзана Кадырова унизили в Саудовской Аравии во время боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

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