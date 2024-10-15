Рамзана Кадырова унизили во время чемпионского бокса в Саудовской Аравии. Видео

Главаря Чечни Рамзана Кадырова и его приспешника – депутата Государственной думы РФ Адама Делимханова не пустила охрана в ринг после боя между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, которые выступают под флагами Кыргызстана и Канады соответственно. Эпизод произошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Во время оглашения победителя поединка Бивол - Бетербиев, Кадыров и Делимханов попытались пролезть на канвас, но их остановили секьюрити. Российские чиновники начали скандалить, заявляя, что там находится "их боец".

В итоге Кадырова все таки пропустили, а Делимханову пришлось остаться за канатами.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября чемпион WBA Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО) потерпел первое поражение в карьере в бою за абсолютный титул в полутяжелом весе. На Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) уроженец Кыргызстана проиграл решением судей чемпиону WBC, WBO и IBF Артуру Бетербиеву (21-0, 20 КО): 114-114, 115-113 и 116-112.

После победы канадского россиянина Кадыров выбежал в ринг, схватил боксера и поднял его над собой. Тот в победной речи крикнул: "Аллах – сила! Аллах Акбар! Шеф – чемпион!", подразумевая Кадырова.

Бетербиев является большим поклонников Кадырова и много раз высказывал свое восхищение диктатором.

В 2022 году Бетербиев получил канадский паспорт. Он публично поддерживает чеченского главаря при том, что тот официально внесен Канадой в санкционный список.

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