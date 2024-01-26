Российский чемпион мира ответил на вопрос об обиде на Усика и обвинил украинца в трусости

Чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) обвинил Александра Усика (21-0, 14 КО) в том, что тот отказался от очного поединка. 39-летний боксер, который называет своим братом главу Чечни Рамзана Кадырова, при этом отметил, что не обижен из-за такого развития событий.

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Об этом Бетербиев заявил в интервью YouTube-каналу Асланбеку Бадаеву. Россиянин, который прикрывается канадским флагом, благодаря чему обходит запрет на проведение чемпионских боев с участием представителей РФ, добавил, что Усик продемонстрировал великолепные результаты.

"Когда Усик стал абсолютным чемпионом в крузервейте, я сказал своим менеджерам, чтобы мне сделали бой с Усиком. Но они промолчали. Они этого не афишировали, что они отказались. Они не могли этого сказать открыто. Я хотел боя с Усиком. Каких-то обид в отношении него у меня нет. Меня часто об этом спрашивают... Он сделал хороший результат в спорте. Это только респект, уважение за результат. А другие какие-то моменты – это уже его личное. Сам там пусть разбирается", – сказал Бетербиев.

13 января дагестанец победил британца Каллума Смита (29-2, 21 КО), а после боя стал скандировать пророссийские лозунги: "Чечня – сила, Ахмат – сила, Рамзан – чемпион". Отметим, что Усик побеждал Бетербиева на чемпионате мира-2011 и Олимпиаде-2012.

Как сообщал OBOZ.UA, Артур Бетербиев оскорбительно высказался в адрес Александра Усика из-за правдивых слов о российских агрессоров, назвав украинца больным.

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