Российский боксер Артур Бетербиев (21-0, 20 КО), который позорно прячется под флагом Канады ради участия в боях, выразил готовность подраться с Александром Усиком (22-0, 14 КО). После победы над Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом дивизионе, 39-летний дагестанец может подняться в весе.

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Об этом сам Бетербиев, который называет своим братом главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Россиянин при этом добавил, что с организацией поединка против Усика наверняка возникнут трудности.

"Это интересный вызов, но есть разница в весовых категориях. Хотя, если предложат, будем смотреть, реагировать и думать", – сказал Бетербиев.

Отметим, что боксеры встречались несколько раз на любительском уровне. В 2007 году на турнире в Калининграде россиянин победил 12:10, а украинец взял реванши в четвертьфиналах ЧМ-2011 и Олимпиады-2012 с одинаковым счетом 17:13.

Из-за этих поражений Бетербиев затаил злобу на Усика и обвинил его в трусости. А после полномасштабного вторжения России в Украину обозвал Александра больным из-за его позиции против агрессоров.

Как сообщал OBOZ.UA, Рамзана Кадырова унизили в Саудовской Аравии во время боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

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