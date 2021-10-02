Названы главные ошибки Джошуа в бою с Усиком

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Бокс
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Названы главные ошибки Джошуа в бою с Усиком

Знаменитый американский тренер Тедди Атлас считает, что ошибкой британского чемпиона Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в бою против украинского претендента Александра Усика (19-0, 13 КО) было отсутствие хорошего плана на бой. По мнению Атласа вся стратегия Джошуа заключалась в том, чтобы воспользоваться своим антропометрическим преимуществом, "попасть по Усику справа и уйти домой".

Тренер уверен, что на исход боя серьезно повлияло то, что ЭйДжей редко бил по корпусу крымчанина. Если бы он это делал чаще, то Усик бы замедлился, и его стало бы проще ловить в ринге.

Тедди Атлас

"В одном из раундов он начал наносить удары по торсу, и это повлияло на более мелкого бойца. Нет лучшего способа использовать свою мощь и преимущество в этом плане над менее габаритным оппонентом, чем бить его по корпусу. Я считаю, что ему следовало это делать, потому что вследствие этого из шин Усика уходил бы воздух", - заявил специалист на подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas, текст которого приводит fightnews.info.

Видео дня

Кроме того Атлас отметил недостатки в некоторых моментах подготовки, а особенно в плане работы джебом.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

Усик станцевал гопак

Была опубликована статистика боя и лучшие моменты мегафайта на видео.

Усик несколько раз попал.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Усик бил и много двигался.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Джошуа много раз пропустил от Саши

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Джошуа вкладывался в одиночные удары.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Джошуа получил повреждение

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.

Усик мог нокаутировать Джошуа, но ему не хватило десятка секунд
Усик – ДжошуаАлександр УсикЭнтони Джошуа