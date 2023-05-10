Украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) является единственным на сегодня представителем супертяжелого веса, который способен победить британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО). При этом другой представитель Соединенного Королевства Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), а также американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) значительно уступают двум чемпионам в своем боксерском интеллекте.

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Такое мнение в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" выразил бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший. Фанат диктатора Владимира Путина, получивший гражданства РФ и "ЛНР", при этом отметил, что в потенциальном противостоянии Усика и Фьюри преимущество будет у британца за счет его физических данных.

"В супертяжелом весе непростая ситуация. Тайсона Фьюри еще никому не удалось победить, и сейчас я бы сказал, что только Усик может это сделать. У Уайлдера более сильный удар, но у Фьюри и Усика выше интеллект. При этом Фьюри еще и очень большой, так что это дает ему преимущество. Поэтому Фьюри и Усик сейчас в топе, а Джошуа, Уайлдер и китайский боксер (Чжан Чжилей – ред.) стоят на ступеньку ниже", – сказал Джонс.

Напомним, Саудовская Аравия намерена организовать бои Усик – Фьюри и Джошуа – Уайлдер в один вечер. Позже в СМИ были опубликованы гонорары боксеров за грандиозное шоу. Общая сумма составит не менее 250 миллионов долларов. При этом Энтони уже подтвердил свой поединок против Деонтея.

Промоутер Амир Абдаллах подтвердил, что у организаторов уже есть дата проведения такого ивента. Также он заявил об угрозе дисквалификации участников будущего турнира.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий бой Александра Усика вызвал настоящий переполох в Польше. Легендарный Леннокс Льюис дал свой прогноз на противостояние украинца и Тайсона Фьюри.

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