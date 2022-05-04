"На два раунда больше": Джошуа сделал категоричное заявление о реванше с Усиком

Британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) признался, что ошибся с планом на первый бой с украинцем Александром Усиком(19-0, 13 КО). Уроженец Уотфорда также отметил, что результат поединка – победа нашего соотечественника единогласным решением судей – справедливый результат.

По словам Джошуа, в реванше он намерен устроить настоящую рубку в ринге, пишет Metro.co.uk. Британец выразил уверенность в том, что ему удастся завершить второй бой с Усиком нокаутом.

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"Бой с Усиком продлился 12 раундов. Это был мой план, потому что я думал, что смогу соревноваться с ним как боксер. Думаю, что он выиграл на два раунда больше, чем я. Так он стал чемпионом. Поэтому цель сейчас – вернуться к истокам и выйти на нокаут. Я всегда чувствую, когда я спаррингую или сражаюсь с людьми, и действительно вижу, как их дух угасает", – сказал Джошуа.

Напомним, что осенью прошлого года Александр Усик сенсационно победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Наш соотечественник стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории.

СМИ выяснили, что реванш Усик – Джошуа состоится летом, и назвали точную дату. В свою очередь, жена Александра Екатерина рассказала фанатам о том, как война повлияла на чемпиона мира, буквально истощив его.

В России войну в Украине назвали "отвлекающими обстоятельствами" для Усика и его подготовки к поединку против Джошуа. Британец Тайсон Фьюри дал категоричный прогноз на Усик – Джошуа 2.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик заинтриговал фанатов заявлением о сюрпризе, который готовит Энтони Джошуа.

Кроме того, украинец назвал необычное прозвище, которое ему дали друзья за умение абстрагироваться.