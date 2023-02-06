''Могу прослезиться'': Усик высказался о бое с Фьюри

Поединок против британца Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) станет самым тяжелым испытанием в карьере украинца Александра Усика (20-0, 13 КО). При этом нашему соотечественнику удалось выиграть психологическую дуэль у соперника накануне боя, который должен состояться в середине весны.

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Уверенность в этом в интервью британскому изданию The Guardian выразил сам Усик. Он отметил, что все грязные высказывания Фьюри в его адрес являются лишь частью образа Цыганского короля, как называют уроженца Манчестера.

"Думаю, мне удалось немного проникнуть в его голову. Я много лет наблюдал, как Тайсон Фьюри залезает в головы своих противников. А потом я проник в его голову. Когда нет камер, он совсем другой. Он играет плохого парня для камер. Думаю, ему нравятся фильмы о любви, и когда он их смотрит, он немного плачет. И это неплохо. Когда я смотрю какие-то сентиментальные фильмы, я тоже могу прослезиться. В бою с ним будет нелегко? Я полностью согласен", – подчеркнул Усик.

Отметим, что по данным СМИ, Усик уже подписал свою часть контракта на поединок. Ранее Тайсон записал видео, в котором пообещал уничтожить Усика, и назвал его кроликом. В свою очередь, отец британца Джон Фьюри высмеял физическую форму украинца и посоветовал ему подраться с женой сына Пэрис.

До этого Александр ответил на вопрос, станет ли его противостояние с Тайсоном Фьюри последним в карьере. Кроме того, украинский боксер признал, что на его победу в поединке ставят немногие, что, напротив, придает дополнительную мотивацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик раскритиковал союзников Украины за недостаточную поддержку в войне с Россией. Он также выступил против допуск РФ к Олимпийским играм 2024 года, чем взбесил российских болельщиков.

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