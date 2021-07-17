Машина: Джошуа впечатлил формой перед боем с Усиком

Британский чемпион Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) находится в потрясающей форме накануне своего боя с Александром Усиком (18-0, 13 КО). Уроженец Уотфорда начал подготовку к поединку, который запланирован на 25 сентября в Лондоне.

Джошуа после небольшого перерыва вновь вернулся в тренажерный зал. На своей странице в социальной сети Instagram чемпион опубликовал фото с тренировки, на котором он выглядит, как настоящая машина для уничтожения своих соперников. Британское издание The Sun впечатлилось формой своего соотечественника, назвав ее пиковой.

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Напомним, изначально Джошуа должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком. Это решение вызвало гнев у промоутера британского боксера Эдди Хирна, который пожаловался на то, что его клиента постоянно заставляют отстаивать титулы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. Он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на бой с Джошуа. Кроме того, он назвал историческим будущее противостояние.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.