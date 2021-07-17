Машина: Джошуа впечатлил формой перед боем с Усиком

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Бокс
2 минуты
926
Машина: Джошуа впечатлил формой перед боем с Усиком

Британский чемпион Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) находится в потрясающей форме накануне своего боя с Александром Усиком (18-0, 13 КО). Уроженец Уотфорда начал подготовку к поединку, который запланирован на 25 сентября в Лондоне.

Джошуа после небольшого перерыва вновь вернулся в тренажерный зал. На своей странице в социальной сети Instagram чемпион опубликовал фото с тренировки, на котором он выглядит, как настоящая машина для уничтожения своих соперников. Британское издание The Sun впечатлилось формой своего соотечественника, назвав ее пиковой.

Журналистов впечатлила форма Джошуа.
Видео дня
Джошуа вернулся к тренировкам.

Напомним, изначально Джошуа должен был подраться с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако Цыганского короля, как называют Фьюри, обязали в третий раз выйти на ринг против американца Деонтея Уайлдера (42-1, 41 КО).

Фьюри Уайлдер 3
Фьюри Уайлдер

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком. Это решение вызвало гнев у промоутера британского боксера Эдди Хирна, который пожаловался на то, что его клиента постоянно заставляют отстаивать титулы.

Энтони Джошуа
Эдди Хирн

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. Он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.

Усик начал подготовку к бою с Джошуа.
Сравнительная характеристика Усика и Джошуа.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на бой с Джошуа. Кроме того, он назвал историческим будущее противостояние.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.

Усик - ДжошуаЭнтони ДжошуаАлександр Усик