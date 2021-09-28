Майк Тайсон озадачил Twitter комментарием по бою Усик – Джошуа

Легендарный американский супертяж Майк Тайсон остался впечатлен поединком между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Бывший чемпион мира из США, посмотрев бой, обратился к своим подписчикам в Twitter с вопросом.

Тайсон поинтересовался, как бы закончился его поединок с украинцем или британцем?

"Посмотрел бой Александра Усика и Энтони Джошуа. Возможно, у обоих был не самый лучший день. Как вы думаете после этого выступления, они победили бы меня в лучшие годы?" – написал Тайсон.

Видео дня

"Ни один тяжеловес этого времени не смог бы победить вас, кроме Диллиана Уайта", – написал в ответ один из поклонников.

"Уайт – это следующий хайпожор после Джошуа", – высмеял такой ответ другой юзер.

"Технические бои не выглядят хорошо и всегда скучно. Все эти ребята похожи на Леннокса Льюиса, но только лучше", – заявил еще один любитель бокса.

"Бедный ЭйДжей улетел бы как и Майкл Спинск в 88 году – в первом же раунде. Возможно, Усика было бы трудно поймать, но от вас он бы недолго смог бегать", – отметил подписчик Тайсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок за четыре чемпионские пояса в столице Англии прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу украинца.

Была опубликована статистика боя и лучшие моменты мегафайта на видео.

После объявления победителя Усик упал в ринг и заплакал, а затем, взяв флаг Украины, станцевал фирменный гопак. Поздравить супруга поднялась и жена Александра Катерина.

Через некоторое время Саша показал, как выглядит его лицо после 12 раундов битвы с Джошуа.

Успех Усика вызвал настоящий фурор среди украинцев. Юзеры взорвали социальные сети своими поздравлениями.

Через несколько часов стало известно, что Джошуа был госпитализирован с подозрением на перелом в черепе.

Позже появилось видео самого скандального эпизода в этой встрече, который стоил украинцу нокаута.

.