Ломаченко заподозрили в том, что он боится обидеть россиян поддержкой Украины

Украинский представитель среднего веса Сергей Богачук (21-1, 21 КО) призвал Василия Ломаченко (17-12, 11 КО) четко выразить свою позицию относительно войны и агрессии России. 27-летний уроженец Винницы выразил предположение, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях боится потерять аудиторию из РФ.

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Об этом Богачуr заявил в интервью YouTube-каналу Mixed Zone by Dream Bigger. Он поставил в пример Ломаченко его кума Александра Усика (20-0, 13 КО), который назвал Россию агрессором и открыто поддерживает Вооруженные силы Украины, а также помогает в восстановлении разрушенной террористами из РФ инфраструктуры.

"Мое мнение, что у него с этой стороны есть друзья и с другой. Фанаты там и здесь. Он не может определиться. Он уже должен был это сделать, когда началась эта ситуация. Я не знаю, какие у него там обстоятельства, какая у него позиция вообще, возможно, он за Украину, но боится обидеть кого-то с той стороны. Понятия не имею, что у него в голове. Странная, очень странная позиция. Сейчас нужно четко определиться, как это сделал Усик. Он молодец в этом плане", – сказал Богачук.

Напомним, Ломаченко на Рождество 7 января спровоцировал новый скандал, поздравив православных с праздником на русском языке. Этим он вызвал настоящий экстаз о поклонников бокса из страны-агрессора и разгневал украинцев.

Перед этим, 3 января, Ломаченко был включен в список государственных предателей проектом "Чесно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отреагировал на поступок боксера. Кроме того, СМИ узнали, что спортсмен находится "на карандаше" у спецслужб Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в соцсетях бурно отреагировали на видео Василия Ломаченко с проповедью митрополита Лонгина, обвинив боксера в пособничестве российским оккупантам и назвав ситуацию позором.

Знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский также возмутился подобными действиями своего соотечественника. Сергей, служащий сейчас в ВСУ, назвал Ломаченко дебилом.

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Тавр Кротевич предложил сделать из Ломаченко нового Медведчука и обменять в Россию. Украинский активист и воин ВСУ Евгений Карась назвал свою причину, таких поступков боксера.

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