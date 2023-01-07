''Скоро Россией будет''. Ломаченко выложил новый пост в Instagram, вызвав экстаз у россиян

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко у себя в Instagram выложил поздравление с Рождеством. Свой новый пост 34-летий боксер как и предыдущие разместил на русском языке, чем вызвал настоящий экстаз у подписчиков из РФ.

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В тексте Ломаченко описал рождение Иисуса, завершив поздравлением для своих поклонников (авторская стилистика сохранена).

"С Рождеством Православные! Всем Мира и Добра! С Богом", – написал Василий.

Под постом фанаты из РФ с восторгом поддерживают Ломаченко в его "битве с нечистью".

"С праздником Василий, борись с нечестью! Мира всем и добра", "Лома, спасибо родной. Борись за веру Православную, в ней истина и сила нашего Славянского Духа. С Рождеством всех Христиан", – пишут россияне.

Юзеры с нетерпением ждут, когда Одессу захватит страна-агрессор.

Украинские подписчики возмутились тем, что текст был написано на языке оккупантов.

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