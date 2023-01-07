"Скоро Россией будет". Ломаченко выложил новый пост в Instagram, вызвав экстаз у россиян
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко у себя в Instagram выложил поздравление с Рождеством. Свой новый пост 34-летий боксер как и предыдущие разместил на русском языке, чем вызвал настоящий экстаз у подписчиков из РФ.
В тексте Ломаченко описал рождение Иисуса, завершив поздравлением для своих поклонников (авторская стилистика сохранена).
"С Рождеством Православные! Всем Мира и Добра! С Богом", – написал Василий.
Под постом фанаты из РФ с восторгом поддерживают Ломаченко в его "битве с нечистью".
"С праздником Василий, борись с нечестью! Мира всем и добра", "Лома, спасибо родной. Борись за веру Православную, в ней истина и сила нашего Славянского Духа. С Рождеством всех Христиан", – пишут россияне.
Юзеры с нетерпением ждут, когда Одессу захватит страна-агрессор.
Украинские подписчики возмутились тем, что текст был написано на языке оккупантов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!