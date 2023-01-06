''Чистить всю российскую агентуру'': Данилов прокомментировал скандальные заявления Ломаченко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обвинил Василия Ломаченко в поддержке России из-за его скандальных постов в Instagram. При этом он опроверг слова бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях о том, что наша страна "развязала войну против церкви и Бога".

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Об этом Данилов заявил в интервью 24 каналу. Глава СНБО подчеркнул, что Украина должна бороться с российскими агентами, а всех фанатов страны-агрессора он призвал собрать вещи и перебраться в Российскую Федерацию.

"Возможно, Ломаченко ходит в церковь. Ходите, пожалуйста, куда угодно, молитесь какому угодно богу. Нам все равно, человек в рясе, в костюме Brioni или в спортивном костюме, но если он будет поддерживать Россию, у такого человека будут хлопоты с нашей страной. Наша обязанность – чистить всю российскую агентуру с наших территорий. Ни с одной церковью мы не воюем. У нас нет такой задачи – с кем-то воевать. Я имею в виду институты, организации и так далее. Но если те или иные люди причастны к поддержке страны-агрессора, имеют с ней контакты, то пусть скажут об этом вслух, соберут свои вещи и отправятся на россию – что им тогда здесь делать?" – сказал Данилов.

Напомним, 3 января Ломаченко был включен в реестр государственных предателей. Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в которой тот обвинил Украину в войне против церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский возмутился подобными действиями Василия Ломаченко. Сергей, служащий сейчас в ВСУ, назвал боксера дебилом.

Начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич предложил сделать из Ломаченко нового Медведчука и обменять в Россию. А украинский активист и воин ВСУ Евгений Карась назвал свою версию таких поступков боксера.

В свою очередь промоутер Александр Красюк предположил, почему Ломаченко себя так ведет.

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