Раскрыта причина любви Василия Ломаченко к России и РПЦ

Украинский активист и воин ВСУ Евгений Карась предполагает, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко может быть завербован российскими спецслужбами. Именно этим объясняется паталогическая любовь боксера к "русскому миру".

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Карась считает, что феномен Ломаченко – это продолжительное явление.

"Над ним работали, его переводили в эту нишу. Его сопровождали кадровые силовики. Эти священники, духовники, думаю, там у этого церковного персонажа уже досрочное звание полковника внешней разведки или ФСБ", – цитирует Карася Youbue-канал "ОТДУШИВДУШУ".

Активист отмечает, что Ломаченко очень талантлив в спорте и потому слишком одновекторно заточен.

"Человек сосредоточен на своей сфере, а остальные - это что-то далекое, чужое, и нет времени над этим рефлексировать. Если работают харизматично, тем более это тема религии, то ему это занесли. Поэтому он воспринимает это на дорефлексивном уровне. Для него это эмоциональное ощущение, и здесь рационально не сработаешь. Это грамотная вербовка. Это делается через эмоциональные маркеры: согнали, ему реально могли делать божье проведение", – сказал Карась.

Наш воин признался, что ему, безусловно, не нравится то, что пишет Ломаченко.

"И сейчас я понимаю, что эта личность враждебна Украине. Но я не воспринимаю это как "Ломаченко принял решение". Он спортсмен - это было его решение. А во всех остальных вещах я с большой долей вероятности вижу деструктивную деятельность иностранных спецслужб", – подытожил Карась.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января Ломаченко был включен в реестр государственных предателей. Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата.

Украинцы в соцсетях бурно отреагировали на первое видео, обвинив Ломаченко в пособничестве российским оккупантам и назвав ситуацию позором. 1 января Василий разместил новый пост с еще одним отрывком из все того же выступления.

Отметим, что знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский также возмутился подобными действиями своего соотечественника. Сергей, служащий сейчас в ВСУ, назвал Ломаченко дебилом.

1 декабря в Киеве правоохранители сообщили о подозрении священнику из Киево-Печерской лавры. Во время его богослужения прославляли "русский мир".

До этого Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве. В частности, проверяли помещения и лиц, находящихся в монастыре.

3 декабря видео, на котором Василий Ломаченко выпекает просфоры в Киево-Печерской лавре, вызвало скандал в сети.

Начальник штаба полка "Азов" Богдан Тавр Кротевич предложил сделать из Ломаченко нового Медведчука и обменять в Россию.

Ранее в декабре Ломаченко опубликовал фото Митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, против которого ввел санкции СНБО.

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