Начальник штаба полка "Азов" Богдан Тавр Кротевич резко отреагировал на публикации бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) с проповедями архиерея УПЦ Московского патриархата. На видео, которое распространил боксер у себя в Instagram митрополит Лонгин (в миру Михаил Жар) обвиняет Украину в начале войны против церкви.

Защитник "Азовстали" в своем аккаунте Twitter предложил сделать из Ломаченко нового Медведчука.

"Вася Ломаченко – будущий "Медведчук", за которого можно освободить многих наших ребят из плена. Just think about it", – написал Кротевич в соцсетях.

В своем Instagram Кротевич тегнул Службу безопасности Украины.

"СБУ, думаю, здесь можно предъявить, как считаете? А если его взять за госизмену, можно много украинских патриотов, которые в плену, потом обменять на это", – добавил военный.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы в соцсетях бурно отреагировали на первое видео, обвинив Ломаченко в пособничестве российским оккупантом и назвав ситуацию позором. 1 января Василий разместил новый пост с еще одним отрывком из все того же выступления.

Отметим, что знаменитый украинский теннисист Сергей Стаховский также возмутился подобными действиями своего соотечественника. Сергей, служащий сейчас в ВСУ, назвал Ломаченко дебилом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря в Киеве правоохранители сообщили о подозрении священнику из Киево-Печерской лавры. Во время его богослужения прославляли "русский мир".

До этого Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве. В частности, проверяли помещения и лиц, находящихся в монастыре.

3 декабря видео, на котором Василий Ломаченко выпекает просфоры в Киево-Печерской Лавре, вызвало скандал в сети.

