Ломаченко вынес 'приговор' агентам Кремля

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко, комментируя интервью предстоятеля ПЦУ Епифания, отреагировал на вопрос болельщика, что он думает по поводу россиян, которые заполонили МПЦ. 37-летний уроженец Белгород-Днестровского заявил, что те, кто является пособниками России, должны быть наказаны.

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Пользователь спросил у Ломаченко: "Вася, а как насчет того, что много людей МПЦ есть агенты Кремля? И службы Украины это наглядно доказали. Что ты по этому поводу думаешь?".

"Я думаю, что они должны отвечать по закону", – вынес "приговор" боксер.

Напомним, что Василий Ломаченко отметился нападками на Епифания. Боксер обвинил Митрополита Киевского и всея Украины в якобы "избиении стариков и женщин" и "захвате наших храмов".

Ранее аналитики OSINT-агентства Molfar доказали связь митрополитов, епископов и архиепископов УПЦ МП с Россией. У церковнослужителей находили: паспорта Российской Федерации, документы на недвижимость под Москвой, справки про обучение в России. Также было доказана поддержка "ЛДНР", оправдание оккупации Крыма и полномасштабного российского вторжения.

В октябре СБУ заявили, что с 24 февраля 2022 было разоблачено 68 клириков УПЦ МП. Они сотрудничали с РФ, продавали оружие и распространяли детскую порнографию.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Ломаченко отказался поздравлять украинцев с Рождеством. А в марте Василий опубликовал обращение архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. Митрополит Лонгин (в миру Михаил Жар) в своей проповеди восхваляет главу УПЦ МП Онуфрия, а также призывает своих прихожан молиться, за сохранение УПЦ.

Изначально Ломаченко не стал называть Россию агрессором, а также заявил, что ему сложно объяснить ситуацию. Кроме того, украинец вспомнил, как для него началась война, а позже отказался осуждать Путина и его решение ввести войска в Украину.

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