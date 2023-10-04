Продавали оружие и детскую порнографию: с начала войны СБУ разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, работавших на Россию

С начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины разоблачила в совершении преступлений и задержала более 60 клириков УПЦ МП. Они работали на Россию, продавали оружие и детскую порнографию.

Об этом сообщила прессслужба СБУ. Отмечается, что в отношении представителей УПЦ (МП) возбуждено 68 уголовных производств, из которых 14 – против митрополитов церкви.

По данным СБУ, среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору. Также правоохранители расследуют 18 производств относительно публичных призывов к религиозной ненависти, а также продажи огнестрельного оружия и распространение детской порнографии.

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В настоящее время 26 представителям УПЦ (МП) сообщили о подозрении, а еще 19 уже получили судебные приговоры.

Также СБУ сообщила, что двух осужденных клириков-коллаборантов удалось обменять на находившихся в плену россиян украинских воинов.

Один из них – настоятель Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ (МП), который в апреле 2022 года сдавал российским оккупантам участников сопротивления на территории общины. По его наводке украинцев похищали и арестовали в застенках. Коллаборант был приговорен к 12 годам тюрьмы, однако затем его вместе с пленными российскими военными удалось обменять на 63 украинских защитников.

Другой коллаборант в рясе, который был обменен на украинских защитников – клирик Горловской епархии УПЦ (МП). Он после захвата Лимана организовал собрание жителей общины для избрания руководства местной оккупационной администрации. Клирик получил 7 лет лишения свободы, но затем его также обменяли на украинских военных.

К 5 годам тюрьмы приговорен и руководитель Тульчинской епархии УПЦ (МП) в Винницкой области. Злоумышленник пропагандировал вооруженную агрессию РФ среди прихожан и оправдывал временную оккупацию части территории Украины.

"Вместе с этим по инициативе Службы безопасности прекращено гражданство Украины 19 представителям УПЦ (МП), которые имеют российские паспорта и распространяли прокремлевские нарративы о войне в Украине. Среди них - митрополиты из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также из временно оккупированного Крыма ", – добавили в Службе.

Благодаря работе СБУ въезд в Украину запрещен более 177 клирикам РПЦ, в том числе бывшему митрополиту Роменскому и Буринскому УПЦ (МП) в Сумской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце сентября в Херсоне СБУ задержала священника УПЦ МП, торговавшего российским оружием и боеприпасами. Большое количество вражеского арсенала священнослужитель насобирал в регионе после того, как оккупанты сбежали под натиском контрнаступления ВСУ.

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