Ломаченко отказался поздравлять Украину с 'неправильным Рождеством'. Фотофакт

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) в среду, 25 декабря, вместо Рождества, поздравил всех украинцев с днем памяти святителя Спиридона Тримифунского. По новоюлианскому календарю, на который перешла ПЦУ, этот праздник отмечается 12 декабря.

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"С праздником православные! Св.Спиридона Тримифунтского! Мир всем", – написал на русском языке 36-летний уроженец Белгород-Днестровского у себя в социальных сетях.

Отметим, что 25 декабря на одном из ресурсов УПЦ МП появилась проповедь митрополита Арсения, в котором он описывает, почему неправильно жить по новоюлианскому календарю.

"Чудеса происходят именно в наши праздники", – заявил Арсений.

Для справки: Святитель Спиридон Тримифунтский – это один из самых почитаемых святых в православном мире. Он жил в IV веке на острове Кипр и был епископом города Тримифунта. Известный как чудотворец, Спиридон прославился многими чудесами еще при жизни и после смерти.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июля Поместный собор Православной церкви Украины (ПЦУ) окончательно утвердил переход на новоюлианский календарь с нового церковного года – 1 сентября 2023-го.

В эту дату в нашей стране официально вступила в силу календарная реформа ПЦУ, согласно которой важные церковные даты верующие будут отмечать раньше. В то же время изменятся и даты некоторых государственных праздников.

Отметим, что в октябре Василий Ломаченко у себя в социальных сетях устроил настоящий флеш-моб по "спасению" "детей" настоятеля Банченского мужского монастыря, а также основателя и руководителя детского приюта митрополита УПЦ МП Лонгина (в миру Михаила Жара).

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