'Служители Московской церкви в России, а у нас...' Ломаченко устроил истерику из-за интервью главы ПЦУ

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко отметился нападками на предстоятеля Православной церкви Украины Епифания. Боксер обвинил Митрополита Киевского и всея Украины в якобы "избиении стариков и женщин" и "захвате наших храмов".

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Об этом Ломаченко написал на своей странице в социальной сети Instagram, комментируя интервью Епифания, в котором он рассказывает о переходе церквей из МП в ПЦУ. 37-летний спортсмен буквально взорвался в истерике, навесив на предстоятеля ПЦУ различные обвинения.

"Служители Московской церкви в России, а у нас – служители Украинской церкви и физически не препятствуют, а защищают свои храмы, которые построили с людьми! Это все равно ,что вы прийдете к людям в дом и скажете им, что они не так живут у себя дома, и вы силой отберете у них дом!" – отметил Ломаченко, забыв о том, что именно с этим на украинскую землю пришли российские оккупанты.

Боксер отметился откровенными пропагандистскими нарративами, встав на сторону МП. "Идут сильнейшие преследования людей, которые не хотят переходить в ПЦУ, искренне верующие христиане видят, что происходит, и понимают где настоящая апостольская церковь! Большинство людей против перехода в церковь которая проповедуют насилие и ненависть!" – добавил Василий.

Накануне он отказался поздравлять украинцев с Рождеством. А в октябре Ломаченко у себя в социальных сетях устроил настоящий флеш-моб по "спасению" "детей" настоятеля Банченского мужского монастыря, а также основателя и руководителя детского приюта митрополита УПЦ МП Лонгина (в миру Михаила Жара).

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