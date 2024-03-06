'Слава России'. Ломаченко выложил новое видео в Instagram, вызвав восторг в РФ

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) опубликовал очередное обращение архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. Митрополит Лонгин (в миру Михаил Жар) в своей проповеди восхваляет главу УПЦ МП Онуфрия, а также призывает своих прихожан молиться, за сохранение УПЦ.

"Одна истина есть и один Бог и мы в той церкви, которой тысячи и тысячи лет. Они хотят сейчас разломать всю нашу церковь: ты туда, ты туда, чтобы ничего не осталось. И не будет тогда ни Украины, ничего не будет, потому что есть церковь, есть Бог есть и Украина", – говорил Лонгин.

Это видео Ломаченко сопроводил цитатой одного из наиболее почитаемых монахов в истории России Серафима Саровского.

"Ум внимательного человека есть как бы поставленный страж, или неусыпный охранитель внутреннего Иерусалима", – написал Ломаченко.

Такой пост в Instagram вызвал традиционный ажиотаж у российских поклонников украинского боксера, которые завалили его восторженными комментариям.

"Слава России и Украине мир во всем мире", "Россия и Украина это братские народы. Кто то очень рад, что они ведут братоубийственную войну. Кто-то очень хорошо на этом зарабатывает", "Лома вся Россия болеет за тебя! Удачи в следующим бою", "Лома все Россия и Донбасс топят за тебя!Слава Богу!" – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае прошло года сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении Лонгину. Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП подозревается в разжигании межрелигиозной розни.

3 января 2023 года украинский боксер Василий Ломаченко был внесен в реестр государственных изменников. Основанием для этого стало то, что он опубликовал в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, обвинившего Украину в "войне против Бога, церкви и народа".

В своей рождественской речи Лонгин говорил о кровопролитии в Украине и нарушении законов Божьих. Пророссийский священник назвал верующих Православной церкви Украины и ее духовенство "сатанистами", заявил, что храмы ПЦУ "стоят пустыми", что священнослужители украинской церкви пели в Киево-Печерской лавре на Рождество "сатанинские песни", и обвинил Вселенского патриарха Варфоломея, что он "пьет кровь" христиан".

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