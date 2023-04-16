Ломаченко поздравил Украину с Пасхой цитатой от РПЦ. Россияне в восторге

Бывший обладатель чемпионских поясов в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) не смог пройти мимо самого крупного церковного праздника. У себя в Instagram 35-летний уроженец Белгород-Днестровского опубликовал поздравления с Пасхой, сделав это в своем фирменном стиле.

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В качестве праздничной фразы Ломаченко использовал цитату епископа Русской православной церкви, митрополита Антония Сурожского (в миру Андрея Блума).

""Мы должны жить так, чтобы если даже все Евангелия будут утеряны, люди могли бы их прочесть по нашим лицам", – написал Ломаченко.

Так как аккаунт Ломаченко в Instagram заблокирован в Украине, в комментариях присутствовали в основном российские поклонники, завалив украинского боксера шквалом восторженных ответов.

"Воистину воскресе! Здоровья вам крепкого и всем родным! Привет из России. С праздником, православные, всем здоровья!!! Великий день сегодня!" – пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лома разместил ролик украинского "Союза православных журналистов" (СПЖ), в котором освещается ситуация с протестами возле Киево-Печерской лавры. Василий показал часть украинцев "духовно больными людьми, которых можно только пожалеть".

26 марта Ломаченко выложил у себя в Instagram пропагандистский ролик, в котором показывается, что было во времена "воинствующего атеизма". Для этого создатели видео вставили кадры разрушенных храмов столицы Украины времен Второй мировой войны.

23 марта Ломаченко разместил видео с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не принял членов синода церкви, которая подчиняется Москве.

14 марта Василий Ломаченко опубликовал проповедь Антония Паканича. На видео управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской заявляет о "беззаконии", которое "творит" украинское государство по отношению к монахам Киево-Печерской лавры.

Напомним, Ломаченко был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

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