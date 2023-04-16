newspaper
img

Ломаченко поздравил Украину с Пасхой цитатой от РПЦ. Россияне в восторге

Максим Иншаков
Бокс
3 минуты
13,0 т.
Ломаченко пасха

Бывший обладатель чемпионских поясов в трех весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) не смог пройти мимо самого крупного церковного праздника. У себя в Instagram 35-летний уроженец Белгород-Днестровского опубликовал поздравления с Пасхой, сделав это в своем фирменном стиле.

Видео дня

В качестве праздничной фразы Ломаченко использовал цитату епископа Русской православной церкви, митрополита Антония Сурожского (в миру Андрея Блума).

""Мы должны жить так, чтобы если даже все Евангелия будут утеряны, люди могли бы их прочесть по нашим лицам", – написал Ломаченко.

Ломаченко поздравил Украину с Пасхой цитатой от РПЦ. Россияне в восторге

Так как аккаунт Ломаченко в Instagram заблокирован в Украине, в комментариях присутствовали в основном российские поклонники, завалив украинского боксера шквалом восторженных ответов.

"Воистину воскресе! Здоровья вам крепкого и всем родным! Привет из России. С праздником, православные, всем здоровья!!! Великий день сегодня!" – пишут юзеры.

Ломаченко поздравил Украину с Пасхой цитатой от РПЦ. Россияне в восторге
Ломаченко поздравил Украину с Пасхой цитатой от РПЦ. Россияне в восторге

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лома разместил ролик украинского "Союза православных журналистов" (СПЖ), в котором освещается ситуация с протестами возле Киево-Печерской лавры. Василий показал часть украинцев "духовно больными людьми, которых можно только пожалеть".

Ломаченко поздравил Украину с Пасхой цитатой от РПЦ. Россияне в восторге

26 марта Ломаченко выложил у себя в Instagram пропагандистский ролик, в котором показывается, что было во времена "воинствующего атеизма". Для этого создатели видео вставили кадры разрушенных храмов столицы Украины времен Второй мировой войны.

Ломаченко поздравил Украину с Пасхой цитатой от РПЦ. Россияне в восторге

23 марта Ломаченко разместил видео с резкой критикой президента Украины Владимира Зеленского за то, что он не принял членов синода церкви, которая подчиняется Москве.

Ломаченко поздравил Украину с Пасхой цитатой от РПЦ. Россияне в восторге

14 марта Василий Ломаченко опубликовал проповедь Антония Паканича. На видео управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской заявляет о "беззаконии", которое "творит" украинское государство по отношению к монахам Киево-Печерской лавры.

Ломаченко поздравил Украину с Пасхой цитатой от РПЦ. Россияне в восторге

Напомним, Ломаченко был включен в список государственных изменников проектом "Честно". Основанием для внесения боксера в реестр стала публикация в Instagram видео проповеди митрополита Лонгина – архиерея УПЦ Московского патриархата, в котором тот обвинил Украину в якобы войне против церкви и веры.

Ломаченко поздравил Украину с Пасхой цитатой от РПЦ. Россияне в восторге

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!