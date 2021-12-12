Ломаченко - Комми: нокдаун, Усик в зале и мощная победа. Опубликованы лучшие моменты боя на видео

Бывший чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) добыл уверенную победу над ганским бойцом Ричардом Комми (30-4, 27 KO). Поединок в Нью-Йорке прошел всю дистанцию в 12 раундов и завершился единогласным решением судей в пользу нашего соотечественника.

34-летний одессит доминировал на ринге в течение всего времени, не дав оппоненту ни единого шанса. В 7-м раунде украинец имел прекрасные шансы завершить бой досрочно, отправил Ричарда в нокдаун, но нокаута зрители так и не увидели.

Видео дня

На трибунах камера выхватила друга Василия – непобежденного украинского супертяжа Александра Усика.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие моменты боя.

Отметим, что после боя Ломаченко и Комми была опубликована впечатляющая статистика ударов украинца.

Наш соотечественник доминировал все 12 раундов и в 7-м едва не завершил бой досрочно. Комми пропустил мощнейший левый боковой, от которого свалился на канвас ринга. Позже было опубликовано видео нокдауна.

Несмотря на тяжелейший пропущенный удар Ричард смог подняться и продолжить поединок. В результате все судьи единогласно отдали победу нашему соотечественнику.

После боя Комми был вынужден отправиться в госпиталь.

Ломаченко в последний раз выходил на ринг в июне нынешнего года, когда его соперником был японец Масайоши Накатани. Украинец остановил соперника в девятом раунде.

До этого Василий проиграл американцу Теофимо Лопесу бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В свою очередь Комми в феврале нокаутировал в шестом раунде Джексона Мартинеса из Доминиканской Республики.