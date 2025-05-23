Как влияют санкции США, ЕС, Великобритании и Канады на сотни танкеров, перевозящих российскую нефть? – ответ на диаграмме – Никак...

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Цифры объемов на диаграмме – результат нашего собственного мониторинга.

Далее текст на языке оригинала.

Чому так? – модель санкцій, тобто їхній зміст, абсолютно НЕ впливає на роботу танкерів.

Санкції передбачають заборону користуватися портами та шлюзами країн ЄС, США, Великої Британії та Канади, а також морськими послугами цих країн. Круто?

Звичайно, круто.

Тільки танкерам, що возять російську нафту з російськиї портів Балтійського та Чорного морів (як і з Арктики та Далекого Сходу) до Індії, Китаю, країн Африки та Азії, в принципі не потрібні і ніколи не будуть потрібні морські послуги цих країн.

Чому не потрібні? – тому що вони:

а) не ходять в порти цих країн,

б) не страхуються в компаніях цих країн,

в) не розраховуються за прохід протоками цих країн, тому що це безкоштовно,

г) не наймають лоцманів з цих країн, тому що це не обов'язково...

Про причини зменшення обсягів наприкінці 2024 – початку 2025 я вже казав: дії дальніх БПЛА Сил Безпілотних Систем ЗСУ, яким вдалося вразити дещо важливе в портах Усть-Луга і Туапсе, ну і дещо з інфраструктури трубопроводів до них.

Отже, можна застосувати санкції ще до 200-300-500 суден і гучно на весь світ заявити про непримиренну боротьбу... Результат буде той самий.

Ці країни знають, як треба змінити модель санкцій. Це пропонувалося неодноразово. Але бояться. Ще не дозріли. Нагадуємо, як це зробити – на картах нижче.

Якщо до моделі санкцій додати в перелік заборон слова "...а також територіальним морем цих країн", то підсанкційні танкери не пройдуть протоками, які показані на фрагментах карт.

Карта 1 – це протоки, що з'єднують Балтійське море з Атлантикою, за доповненої моделі санкцій танкери, що перебувають під санкціями ЄС, не зможуть проходити протоками, які є частинами суверенної території Данії та Швеції, тобто залишаться за межами Балтійського моря.

Карта 2 – за доповненої моделі санкцій, якщо до неї приєднається Британія, підсанкційні танкери не зможуть проходити протокою Ла-Манш, оскільки в районі Дувра є ділянка Strait of Dover, де морський кордон Великої Британії безпосередньо межує з морським кордоном Франції.

Як показала практика останніх днів в Балтійському морі у виключній морській економічній зоні Естонії, при таких рішеннях треба бути готовими, що РФ буде їх демонстративно порушувати.

Тому, необхідно підготувати Берегову охорону та Військово-морські сили, щоб вони могли фізично протидіяти порушенням санкційного режиму.

Було б правильно, щоб для зміцнення правового фундаменту забезпечення таких рішень, ЄС і Велика Британія заявили, що у зв’язку з наявністю великої війни в Європі, що реально загрожує їхній безпеці, вони, наприклад, оголошують особливий період, під час якого норми про свободу транзиту не поширюються на підсанкційні судна.

Прошу поширювати. Бо вже набридло читати геройські рапорти про сотні підсанкційних танкерів і водночас бачити, як вони спокійно йдут через Балтійське море і машуть ручкой країнам ЄС.