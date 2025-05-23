Давайте поговорим о новом Папе, потому что очень много амбиций вокруг него. Начнем с главного и близкого к нам – война с россией. Ключевое, что надо понимать о новом Папе, что он является продолжателем политики своего предшественника. "Политика мостов", которую он объявил, означает "и вашим, и нашим". То есть в вопросе войны он не будет занимать чью-то сторону, а будет призывать всех к миру. Он не будет подчеркивать преступления россиян, потому что его задача достичь мира. Не будет он и поддерживать нас, по этим же причинам. Поэтому если у вас были какие-то ожидания, что этот Папа станет более справедливым в том, чтобы называть вещи своими именами, россиян – убийцами, а нас жертвами, то лично я очень сомневаюсь в этом.

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Але причина поговорити про нового Папу є значно більша чим тільки наше питання. Обравши собі ім’я Лева XIV він задекларував колосальні амбіції, і ось чому. І в своєму імені, і в своїх перших виступах він послався на Папу Лева XIII, який був дуже революційним понтифіком. Він впровадив соціальну доктрину церкви, яка стала політичною програмою християнсько-демократичних партій. Цей Папа також визнав робітничий клас, осудив комунізм, заступився за приватну власність і капіталізм. Загалом, на той час, це був дуже політично активний Папа, яка реагував на виклики часу. Можна вважати, що Лев XIV планує бути схожим.

Чесно кажучи, ми живемо в дуже схожі часи із подіями 150 річної давності. Тоді промислова революція створила новий невизнаний клас робітників, соціальні відносини перебудовувались через індустріалізацію, нові технології стрімко змінювали життя і все більше створювали різницю між бідними і багатими. У відповідь відбувались війни і революції. Сьогодні ми переживаємо щось схоже. Стрімка цифровізація і особливо штучний інтелект в найближчі роки радикально трансформують наше життя. Але не тільки в кращу сторону. Найближчим часом ми остаточно зафіксуємо смерть середнього класу. Висококваліфіковані і освічені працівники будуть програвати штучному інтелекту і втрачати свою роботу. Тому вибір буде між обмеженою кількістю місць в багатій цифровій еліті, та низькокваліфікованій роботі, яку поки ще не можуть робити роботи. Як і 130 років тому Папа Лев XIV може запропонувати нову соціальну доктрину церкви, де викласти відповіді на цей виклик.

Ще один серйозний виклик для церкви – це зростання її політичної ролі. Консервативна контрреволюція – ріст правих по всьому світу, створює запит і на ріст політичної ролі церкви. Ідеологія тоталітарного лібералізму, коли жорстко нав’язується ідеологія ЛГБТ та інші питання, починає програвати цій контрреволюції. Однак, ідеологія нових сил не оформлена в ніщо, окрім як "ми проти того що є". Це велике поле для ролі нового Папи, який може надати смислової форми цій контрреволюції.

Важливо, що хоча новий Папа є послідовником свого попередника, в своїй біографії він був досить жорстким консерватором, який не підтримував лівацькі ініціативи Франциска по одностатевим шлюбам, хоча і погоджувався з визнанням ЛГБТ як прихожан церкви. Це схоже на Лева XIII, який визнав робочий клас, але відкинув комунізм як ідеологію, і запропонував власну доктрину для робітників.

Підсумовуючи, новий Папа Лев XIV має і амбіцію, і історичну ситуацію, щоб стати революційним та впливовим. Однак, чи зможе він це зробити, чи зможе він відійти від підходу "і вашим, і нашим" – велике питання.