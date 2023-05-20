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Ломаченко - Хэйни: онлайн видеотрансляция боя. Бесплатно и без регистрации

Максим Иншаков
Бокс
1 минута
3,6 т.
Ломаченко - Хэйни: онлайн видеотрансляция боя. Бесплатно и без регистрации

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) проводит свой 20-й бой на профессиональном ринге. В ночь на 21 мая 35-летний уроженец Белгород-Днестровского сразится с 24-летним обладателем чемпионских поясов WBC, IBF, WBA Super, WBO из США Девином Хэйни (29-0, 15 КО).

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Ориентировочное время начала – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая. В прямом эфире и абсолютно бесплатно бой можно будет посмотреть благодаря трансляции в этой новости.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально украинские телеканалы не собирались показывать поединок.

Увидеть его можно было бы разве что на американском ESPN+ и платформе plus.espn.com по системе pay-per-view ("плати и смотри"). Ее стоимость составляет 59,99 долл. (2200 грн).

Ломаченко - Хэйни: онлайн видеотрансляция боя. Бесплатно и без регистрации

Позже компания Megogo объяснила, почему не собиралась транслировать встречу украинского и американского бойцов. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Ломаченко - Хэйни: онлайн видеотрансляция боя. Бесплатно и без регистрации

Отметим, что накануне состоялось официальная процедура взвешивания, на которой Хэйни едва не устроил драку с Ломаченко. Американский чемпион внезапно сильно толкнул украинского претендента.

Ломаченко - Хэйни: онлайн видеотрансляция боя. Бесплатно и без регистрации

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