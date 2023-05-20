Ломаченко - Хэйни: онлайн видеотрансляция боя. Бесплатно и без регистрации

Украинский боксер Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) проводит свой 20-й бой на профессиональном ринге. В ночь на 21 мая 35-летний уроженец Белгород-Днестровского сразится с 24-летним обладателем чемпионских поясов WBC, IBF, WBA Super, WBO из США Девином Хэйни (29-0, 15 КО).

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Ориентировочное время начала – в 6:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 мая. В прямом эфире и абсолютно бесплатно бой можно будет посмотреть благодаря трансляции в этой новости.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально украинские телеканалы не собирались показывать поединок.

Увидеть его можно было бы разве что на американском ESPN+ и платформе plus.espn.com по системе pay-per-view ("плати и смотри"). Ее стоимость составляет 59,99 долл. (2200 грн).

Позже компания Megogo объяснила, почему не собиралась транслировать встречу украинского и американского бойцов. Наши любители бокса бурно отреагировали на такое решение. Также было раскрыто, сколько украинец заработает за поединок.

Отметим, что накануне состоялось официальная процедура взвешивания, на которой Хэйни едва не устроил драку с Ломаченко. Американский чемпион внезапно сильно толкнул украинского претендента.

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