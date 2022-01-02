"Либо любишь страну, либо нет": чемпион Америки раскритиковал Ломаченко из-за флага Украины

Александр Чеканов
Бокс
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'Либо любишь страну, либо нет': чемпион Америки раскритиковал Ломаченко из-за флага Украины

Украинский боксер Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) обязан был взять на ринг флаг страны в бою с ганцем Ричардом Комми (30-4, 27 KO). Проигнорировав желто-синий стяг, экс-чемпион мира в трех весовых категориях проявил неуважение к своим болельщикам.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу "Два Боковых / Two Sides" выразил перспективный украинский боксер второго легчайшего веса Олег Довгун (13-0, 5 KO), который является чемпионом Северной Америки. Он назвал поступок Василия нехорошим.

Олег Довгун с чемпионским поясом.
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Василий с флагом родного города

"Я считаю, что Ломаченко сделал неправильно. Он боксировал в Madison Square Garden и большая часть зрителей там были украинцы. Которые живут там и пришли его поддержать. Они пришли с флагами Украины. Ломаченко должен был взять украинский флаг. Понятно, что его никто не может заставить это сделать. А тут он взял аккерманский флаг. Он представляет страну и должен был взять украинский флаг. Но, думаю, это должно быть в сердце. Ты либо любишь страну, либо нет. А страна его поддерживала", – сказал Довгун.

Довгун на тренировке.
Олег Довугн (справа) во время боя.
Ломаченко после победы над Комми.

Напомним, Василий Ломаченко победил Ричарда Комми единогласным решением судей. После боя украинец вынес на ринг флаг Белгород-Днестровского, спровоцировав скандал. Соцсети жестко раскритиковали боксера за его решение.

Ломаченко легко победил Комми.
Ломаченко побил Комми.

Кроме того, легендарный Владимир Кличко выразил недовольство поступком Василия. А теннисист Сергей Стаховский обвинил Ломаченко в нелюбви к Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко отправил в Россию свои олимпийские медали, которые он добыл под флагом Украины.

Ломаченко - КоммиВасилий Ломаченко