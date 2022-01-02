'Либо любишь страну, либо нет': чемпион Америки раскритиковал Ломаченко из-за флага Украины

Украинский боксер Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) обязан был взять на ринг флаг страны в бою с ганцем Ричардом Комми (30-4, 27 KO). Проигнорировав желто-синий стяг, экс-чемпион мира в трех весовых категориях проявил неуважение к своим болельщикам.

Такое мнение в интервью YouTube-каналу "Два Боковых / Two Sides" выразил перспективный украинский боксер второго легчайшего веса Олег Довгун (13-0, 5 KO), который является чемпионом Северной Америки. Он назвал поступок Василия нехорошим.

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"Я считаю, что Ломаченко сделал неправильно. Он боксировал в Madison Square Garden и большая часть зрителей там были украинцы. Которые живут там и пришли его поддержать. Они пришли с флагами Украины. Ломаченко должен был взять украинский флаг. Понятно, что его никто не может заставить это сделать. А тут он взял аккерманский флаг. Он представляет страну и должен был взять украинский флаг. Но, думаю, это должно быть в сердце. Ты либо любишь страну, либо нет. А страна его поддерживала", – сказал Довгун.

Напомним, Василий Ломаченко победил Ричарда Комми единогласным решением судей. После боя украинец вынес на ринг флаг Белгород-Днестровского, спровоцировав скандал. Соцсети жестко раскритиковали боксера за его решение.

Кроме того, легендарный Владимир Кличко выразил недовольство поступком Василия. А теннисист Сергей Стаховский обвинил Ломаченко в нелюбви к Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко отправил в Россию свои олимпийские медали, которые он добыл под флагом Украины.