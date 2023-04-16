Непобедимый претендент на пояс Усика сенсационно проиграл технокаутом китайцу. Видео

Временный чемпион мира по версии WBO Джо Джойсом (15-1, 14 КО) потерпел первое поражение в карьере. На Copper Box Arena в Лондоне 37-летний британец уступил претенденту из Китая Чжану Чжилеи (25-1-1, 20 КО).

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Поединок начался в равной позиционной борьбе, где оба бойца старались создать углы атак и проверяли защиту друг друга мощными джебами. Левша из Китая несколько раз мощно проверил соперника левыми прямыми, что явно стало сюрпризом для Джойса.

Во втором раунде один из таких ударов пришелся четко в лицо фавориту, разбив ему нос. После небольшой паузы в третьей трехминутке, китайский претендент вновь перехватил инициативу, демонстрируя великолепную эффективность. Практически каждый его удар с левой попадал в цель.

Было заметно что британскому бойцу очень неудобно бороться с таким соперником, он часто промахивался и ошибался с маневрами. Джойс попытался вернуть себе преимущество, перейдя в ближний бой, но его неакцентированные удары не представляли особой опасности для Чжилеи.

К шестому раунду лицо Джо превратилась в сплошную гематому и доктор после осмотра посоветовал судье остановить встречу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре прошлого года Джойс (15-0, 14 КО) эффектно победил новозеландца Джозефа Паркера (30-3, 21 КО) и завоевал пояс временного чемпиона WBO, став претендентом на бой с Усиком.

Усик (20-0, 13 КО) свой следующий поединок должен провести против британца Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО), который является претендентом на чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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